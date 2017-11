Grafschafter DGB wählt Kreisvorstand

gn Nordhorn. Nach der DGB-Kreisdelegiertenkonferenz, in der Horst Krügler (Verdi) aus Nordhorn für weitere vier Jahre zum DGB-Kreisvorsitzenden gewählt wurde, hat der Kreisvorstand in seiner konstituierenden Sitzung Bernd Mentgen (Gewerkschaft der Polizei – GdP) aus Wietmarschen einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Jürgen Snyders (IG-BCE) wurde ebenfalls einstimmig zum Schriftführer gewählt. Horst Krügler und die DGB-Regionsgeschäftsführerin Petra Tiesmeyer dankten Rudi Mertins (IG-BCE), Emlichheim, der bisher stellvertretender Vorsitzender war, für die geleistete Arbeit.

Der DGB-Kreisvorstand will nach eigenen Angaben auf Basis einer festen Verankerung gemeinsam mit den Einzelgewerkschaften seine Arbeit weiterentwickeln und gewerkschaftliche Positionen vor Ort vertreten. In einer Klausurtagung zu Beginn des nächsten Jahres sollen dann die Weichen für die Arbeit in den nächsten vier Jahren gestellt werden.