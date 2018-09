Empfehlung - Grafschafter Denkmäler öffnen ihre Tore

Veldhausen/Lage Auf reges Interesse stieß der bundesweite Denkmaltag am Sonntag in der Grafschaft. Die Verantwortlichen von denkmalgeschützten Bauten hatten ihre Türen und Tore für Interessierte geöffnet. In diesem Jahr stand der Denkmaltag unter dem allgemein gehaltenen Motto „Entdecken, was uns verbindet“. Etliche Radfahrer nutzten das Wetter, um die insgesamt acht Ziele im Landkreis anzusteuern. Die von Ehrenamtlichen liebevoll in Gang gehaltenen Mühlen in Veldhausen und in Gildehaus standen den Besuchern ebenso offen, wie das Haus Ringerbrüggen und der Hof Veldink in Emlichheim. In Neugnadenfeld waren die Lagerbaracke Alexisdorf und die Kirche geöffnet. Auf die Entstehungsgeschichte des Flüchtlingsdorfes wurde in Führungen eingegangen. Besonders viele Besucher nutzten am Sonntagnachmittag die seltene Gelegenheit, das Umfeld der Burgruine in Lage näher zu betrachten. Alle 30 Minuten öffnete sich das sonst verschlossene schmiedeeiserne Tor. Die Dorf-, Burg- und Mühlenfreunde Lage führten Besucher rund um die Überbleibsel der 1626 zerstörten Burg und das privat genutzte Herrenhaus. Auch die Lager Wassermühle stand den Interessierten offen. In Wietmarschen gab es die Gelegenheit, dass Stiftsmuseum im Klostergarten zu besuchen. Zudem war in Nordhorn-Hesepe die Kapelle in der Dorfstraße geöffnet. In Schüttorf bot der Heimatverein am Nachmittag Führungen durch den Schüttorfer Riesen, also die evangelisch reformierte Kirche, an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-denkmaeler-oeffnen-ihre-tore-249538.html