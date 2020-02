Empfehlung - Grafschafter Bürger Forum tritt Bündnis für Toleranz bei

Emlichheim „Mehr auf frustrierte Wähler zugehen“ empfiehlt das Grafschafter Bürger Forum der Politik und informiert in einer Pressemitteilung über seinen Beitritt zum Bündnis für Toleranz. Das GBF stehe in seinen Grundprinzipien zur demokratischen, freiheitlichen Grundordnung und verurteile „jede Art von Gewalt gegen Menschen und Eigentum“. „Die Angriffe und Morde rechtsradikaler Täter nehmen zu, ein Zeichen für die zunehmende Radikalisierung unserer Gesellschaft. Ganz aktuell trauern Familien in Hanau um ihre Angehörigen – mutmaßlich auch dort alle Opfer einer rechtsradikalen Tat“, so das GBF in einer Pressemitteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-buerger-forum-tritt-buendnis-fuer-toleranz-bei-345349.html