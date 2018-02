Empfehlung - Grafschafter Behörden: Auf Evakuierungen gut vorbereitet

Nordhorn. Die schlimmste Katastrophe, die die Grafschaft Bentheim betreffen könnte, wäre ein größerer Störfall im Kernkraftwerk Emsland in Lingen. Aber auch katastrophale Unwetter, ein Chemieunfall, ein Flugzeugabsturz oder Großbrände können umfangreiche Schutzmaßnahmen der Bevölkerung erforderlich machen. Wenn der Ernstfall eintritt, muss jeder Handgriff sitzen. „Ein Horrorszenario wäre, wenn Nordhorn evakuiert werden müsste“, sagte am gestrigen Montag Landrat Friedrich Kethorn in einem Pressegespräch mit den GN. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn es im nahen Kernkraftwerk einen Atomunfall gäbe. Noch gelten zwar die alten Katastrophenschutzpläne, doch ist bereits absehbar, dass – nach den Erkenntnissen aus dem Atomunglück in Fukushima – die Schutzzonen erweitert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschafter-behoerden-auf-evakuierungen-gut-vorbereitet-227119.html