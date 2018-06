Grafschafter bangen mit Nationalelf bei Public Viewings

Schüttorf/Nordhorn/Uelsen Ein WM-Krimi stand der deutschen Fußballnationalmannschaft und den tausenden Zuschauern bei Public Viewings ins Haus. Bis zum Schluss bangten Grafschafter auf dem BE-Gelände in Nordhorn, in der „Ziegenbrunnenarena“ in Schüttorf sowie in Uelsen mit „Jogis Jungs“ bei der Partie gegen Schweden – bis Toni Kroos sie mit dem Siegtreffer erlöste.

WM 2018: Wer wird Weltmeister? Schaffen es die Deutschen erneut Weltmeister zu werden? Wir haben die Grafschafter in der Nordhorner Innenstadt um ihre Einschätzung gebeten.