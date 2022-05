© Hille, Henrik

Ein emotionales Thema, das letztlich eine nüchterne journalistische Betrachtung erfordert: Unbekannte Täter haben an der Mensa der Ludwig-Povel-Schule in Nordhorn nicht nur Feuer gelegt. Sie hebelten die Gullydeckel auf dem Gelände aus und brachten damit die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Gefahr. Foto: Hille