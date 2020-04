/ Lesedauer: ca. 2min Grafschafter Ärzte bieten Infektionssprechstunden an

Erkältung oder gar eine Grippe – auch in Zeiten von Covid-19 gibt es durchaus noch andere Infektionskrankheiten, die die Menschen zu Arztbesuchen veranlassen. Die Mediziner in der Grafschaft bieten für diese Patienten gesonderte Sprechstunden an.