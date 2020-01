Empfehlung - Grafschaft will Vorreiter bei 5G-Mobilfunk sein

Nordhorn Der Landkreis will den Ausbau der Breitband-Datennetze weiter vorantreiben. Bis Ende 2023 soll eine flächendeckende Versorgung der Grafschaft erreicht sein. „Wir sind beim Breitbandausbau bereits auf einem sehr guten Wege“, meint Erster Kreisrat Dr. Michael Kiehl. Die Unterversorgung der ländlichen Bereiche wird durch die Ausbauprogramme der Grafschafter Breitbandgesellschaft nach und nach abgebaut. So steht die erste Phase dieses Ausbauprogramms vor dem Abschluss. Sie schließt 3500 Haushalte in der Niedergrafschaft an die schnellen Datennetze an. Investiert werden dafür rund 28 Millionen Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschaft-will-vorreiter-bei-5g-mobilfunk-sein-340962.html