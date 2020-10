Grafschaft überschreitet am Samstag kritischen Corona-Wert

Nordhorn Die Corona-Fallzahlen in der Grafschaft sind weiter gestiegen. Wie schon am Freitag kamen auch am Samstag noch einmal 20 Fälle hinzu. Dadurch überschreitet die Grafschaft nun den kritischen Inzidenzwert von 50. Das hat zur Folge, dass die Kreisverwaltung gezwungen ist, strengere Regeln zu erlassen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Inzidenzwert liegt bei 56

Nach Angaben der Kreisverwaltung vom Samstagnachmittag liegt der Inzidenzwert in der Grafschaft nun bei rund 56. „Das Coronageschehen entwickelt sich sehr dynamisch. Auf Basis der neuen Fallzahlen gibt die Kreisverwaltung heute eine neue Allgemeinverfügung heraus, die ab Sonntag, 11. Oktober, in Kraft tritt“, erklärt Landrat Uwe Fietzek.

Der Inzidenzwert beschreibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, bezogen auf 100.000 Einwohner.

Neue Regeln

Auf Grundlage der Niedersächsischen Landesverordnung wird in der Allgemeinverfügung Folgendes festgelegt: Treffen und Feiern zu Hause dürfen – sowohl drinnen als auch draußen – nur noch mit maximal zehn Personen stattfinden. Private Feiern in öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten wie zum Beispiel gastronomischen Betriebe dürfen nur noch mit maximal 25 Personen stattfinden.

Wird die Grafschaft Risikogebiet?

„Ob die Grafschaft Bentheim durch das Überschreiten des Inzidenzwertes von 50 vom Land Niedersachsen als Risikogebiet eingestuft wird, werden wir Anfang der kommenden Woche wissen. Bei der Einstufung wird das Land das lokale Pandemiegeschehen genauer betrachten“, erläutert der Landrat.

Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie liegt in der Grafschaft nun bei 396. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher: 18. In Quarantäne befinden sich derzeit 743 Grafschafter.

Die Allgemeinverfügung kann unter www.grafschaft-bentheim.de/bekanntmachung eingesehen werden.