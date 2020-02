Empfehlung - Grafschaft Open Air: Mehr als 5000 Tickets sind schon weg

Nordhorn Der Ticketverkauf für das 7. „Grafschaft Open Air“ in Nordhorn läuft auf Hochtouren. Nach Angaben von Hartmut Weusmann vom Veranstalter „Voiceman“ sind bereits mehr als 5000 Eintrittskarten verkauft worden. Am Sonnabend, 29. August, werden die Band „Silbermond“, die Sängerin Lena und der Sänger Alvaro Soler dem Publikum auf der Festwiese der Bentheimer Eisenbahn einheizen. „Als Vorband spielt die Band ,Hörbar‘, die 2016 unseren Bandcontest gewonnen hatte und zum dritten Mal die Open-Air-Bühne rockt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Einlass auf die Festwiese ist ab 15.30 Uhr, das Festival beginnt um 16.30 Uhr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschaft-open-air-mehr-als-5000-tickets-sind-schon-weg-343507.html