Grafschaft Open Air 2020 endgültig abgesagt

Nordhorn Das Grafschaft Open Air 2020 ist offiziell abgesagt und wird nicht verschoben. Entsprechende Optionen sollten zuletzt geprüft werden.

Seit Landesverordnung in Abstimmung

Der Veranstalter Voiceman Management UG bezieht sich in seiner Begründung auf die niedersächsische Corona-Verordnung vom 17. April 2020. Darin heißt es: „In jedem Fall bleiben mindestens bis zum Ablauf des 31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkünfte und ähnliche Ansammlungen von Menschen mit 1.000 oder mehr Teilnehmern, Zuschauenden und Zuhörenden (Großveranstaltungen); auch der Besuch dieser Großveranstaltungen ist verboten“, zitiert Voiceman Management in einer Mitteilung. „Mit dieser Verordnung ist es uns verboten, das Grafschaft Open Air am 29. August 2020 durchzuführen. Seit Bekanntwerden dieser Entscheidung befinden wir uns in enger Abstimmung mit unserer Versicherung, den Künstlern, den Sponsoren und den weiteren Firmen,mit denen wir das Open Air geplant hatten.“

„Keine Gutscheinlösung“

„Wir wollen dabei keine Gutscheinlösung“, heißt es weiter in der Mitteilung. Kunden sollen ihr Geld zurückbekommen. Freikarten seien davon ausgeschlossen. Die Prüfung und Vorbereitung würden aber noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.

Die Abwicklungen mit den Vertragspartnern laufen laut Veranstalter auf Hochtouren, seien aber noch nicht abgeschlossen. „Daher bitten wir alle Ticketinhaber noch um etwas Geduld.“

„Bedauern die Entscheidung“

Voiceman Management: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr. Gerne hätten wir, wie in den letzten Jahren, gemeinsam mit den Grafschaftern gefeiert, getanzt und gelacht.“ Ob und inwieweit Großveranstaltungen dieser Art in der nächsten Zeit möglich sein werden, sei aktuell noch nicht bekannt. Der gesamte Markt werde sich verändern, worauf man reagieren werde. Daher könne Voiceman Management zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage zu zukünftigen Veranstaltungen machen.