Nordhorn. Einmal mehr wird am kommenden Sonnabend der internationale Tag der Pflege begangen. Seit mehr als 50 Jahren ist der 12. Mai ein festes Datum, um auf die Belange von Pflegekräften und die Facetten des Berufsbildes in besonderer Form aufmerksam zu machen. Auch in der Grafschaft veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Pflege (AGP) – ein Bündnis aus verschiedenen Einrichtungen der Branche – Jahr für Jahr zu diesem Anlass besondere Aktionen. Diesmal werden jene Fachkräfte in den Blick genommen, die vor Jahren aus ihrem Beruf ausgestiegen sind. Mit besonderen Angeboten möchte die AGP den „Abtrünnigen“ den Wiedereinstieg in den Pflegesektor schmackhaft machen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschaft-braucht-pflegekraefte-kommen-ehemalige-zurueck-235531.html