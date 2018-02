Empfehlung - Grafschaft Bentheim ist bunt und jung

Nordhorn. Wer in der Grafschaft Bentheim lebt oder sie näher kennt, genießt die freundlich norddeutsche Atmosphäre, die Mischung aus überschaubaren Städten und ländlicher Umgebung, staunt vielleicht über die niedrige Arbeitslosenquote mit einem Langzeitwert von unter vier Prozent und wundert sich über ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Was überrascht, ist der hohe Anteil an Menschen mit einem ausländischen Pass. Ende 2017 lebten in der Grafschaft Bentheim 21.127 Einwanderer. Bei 135.662 Einwohnern sind das gut 15 Prozent.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/grafschaft-bentheim-ist-bunt-und-jung-227198.html