Empfehlung - Graf-MEC-Nikolausfahrten mit eigener Lokomotive

is Nordhorn. Die Nikolausfahrten mit dem Grafschafter Modell- und Eisenbahn-Club „Graf MEC“ sind in mehr als 40 Jahren nicht nur zum Markenzeichen des Vereins geworden, sondern auch zu einer beliebten Tradition. Die Fahrkarten sind in der Regel schnell ausverkauft, und obwohl die Nikolauszüge mit ihren historischen Wagen an drei Adventswochenenden starten, konnten bisher nicht immer alle Wünsche erfüllt werden. In diesem Jahr stehen die Chancen jedoch besser, die begehrten Karten ergattern zu können, denn mit dem neu restaurierten Waggon ist auch das Sitzplatzangebot gestiegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/graf-mec-nikolausfahrten-mit-eigener-lokomotive-215329.html