GN-Wettbewerb „Blende“: Von der Mücke zum Elefanten

gn Nordhorn. So sind auf den ersten eingereichten Fotos die Elefanten und Nilpferde von der großen Urlaubsreise ebenso zu sehen wie das Eichhörnchen im eigenen Garten oder das Kaninchen in der Wohnung. Genau so abwechslungsreich sollen die Bilder im Blende-Wettbewerb sein. Gern fotografieren die GN-Leser ihre Hunde. Das wiehernde Pferd, die Biene in der Sonnenblume, der schläfrige Waldkauz, ein bambuskauender Panda oder die Rehkitze auf dem Feld – schon zur Hälfte der Wettbewerbszeit stellen die eingereichten Fotos die Jury vor schwierige Entscheidungen. Die gelungene Kombination von Motiv und technischer Umsetzung gibt am Ende den Ausschlag für das Jury-Urteil. Und noch haben die GN-Leser bis zum 30. September Zeit, um die Bilder unter www.gn-online.de/blende hochzuladen.

Nach dem Ende der Urlaubszeit werden vermehrt Bilder eingereicht, weil die Reise oder die Ferien vor der Haustür reichlich Gelegenheit boten, um in Ruhe zu fotografieren und vielleicht das ganz besondere Foto zu schießen.

Tierfotografie ist reizvoll, aber nicht minder herausfordernd. Nur mit dem schnellen „Klick“ so nebenbei wird es in den seltensten Fällen getan sein, um zu aussagekräftigen Aufnahmen zu gelangen. Oft ist Geduld gefragt, um die Tiere so vor die Linse zu bekommen, um ein beeindruckendes Ergebnis zu erreichen. Die Serienfunktion ist sehr hilfreich und wer über eine Lichtschranke verfügt, der sollte diese nutzen, wenn es beispielsweise darum geht, Vögel zu fotografieren.

Wer die Lebensgewohnheiten eines Tieres kennt, hat es wesentlich einfacher, es gekonnt mit der Kamera einzufangen. Jedes Tier sollte nach Möglichkeit in der Höhe seines Kopfes aufgenommen werden. Je schneller sich ein Tier bewegt, desto schwieriger ist es, es scharf abzubilden. Als besonders hilfreich erweisen sich Autofokuszooms, da sich damit die Bildausschnitte optimieren lassen.

„Spiegelblick“von Dominik Wartenberg ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Aufgabenstellung „Blickwinkel“ in Angriff genommen werden kann.

Für Zooaufnahmen ist jede Kamera geeignet, da man immer Tiere findet, die sich formatfüllend mit einem festen Objektiv einer Kompaktkamera einfangen lassen.

Zum Erfolg auf einer Fotopirsch im Wald können Förster und Jäger Standorttipps geben und eventuell kann man auch einmal den Hochsitz benutzen. Hier sind lange Teleobjektive mit 200 bis 1000 Millimeter Brennweite angebracht. Vor dem Verwackeln schützen Auslösehilfen wie Stativ oder der Selbstauslöser. Auch das Anlehnen an Bäume oder das Auflegen der Kamera auf einen Baumstamm kann helfen.

Je kleiner die Tiere sind, umso farbenprächtiger können sie sein, angefangen vom Papagei bis hin zum Käfer. Während der Papagei noch mit „herkömmlichen“ Mitteln der Tierfotografie aufgenommen werden kann, sind für Fotos von Eidechsen, Schmetterlingen, Libellen und anderen kleinen Tieren Nahaufnahmegeräte nötig.

Zurückhaltender sind die jugendlichen Hobbyfotografen aus der Grafschaft. Dabei bietet ihre Themenstellung „Blickwinkel“ so viele Interpretationsmöglichkeiten und lässt die Motivwahl weitgehend offen. „Blickwinkel“ lässt enormen Spielraum für Experimente, die Perspektive darf ungewöhnlich sein und den Betrachter zum Überlegen oder zum Schmunzeln anregen. Jugendliche Fotografen sollten in die Hocke gehen oder sich hinlegen, schon ändert sich der Blickwinkel auf ungeahnte Weise.

Bis zum 30. September können die Fotos ausschließlich über ein eigenes Online-Portal hochgeladen werden. Auf der Website www.gn-online.de/blende befindet sich ein Link zum Blendewettbewerb, über den sich die Teilnehmer anmelden müssen. Sie erhalten einen eigenen Account, dessen Aktivierung mit dem Hinweis in einer E-Mail bestätigt werden muss. Danach können die Fotos für den Wettbewerb hochgeladen werden.