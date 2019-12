GN-Weihnachtsgewinnspiel: 3000 Euro für Familie Lammering

Nordhorn Vom 1. November bis 19. Dezember hatten die Grafschafter Nachrichten täglich Weihnachtscoins veröffentlicht, die auf einer Karte gesammelt werden konnten. Wer 32 Taler eingeklebt hatte, durfte die Karte bei den GN einreichen. Sie landete hier in einer großen Kiste, die sich zusehends füllte. GN-Redakteurin Laura Fühner zog schließlich aus allen korrekt und vollständig ausgefüllten Einsendungen die glücklichen Gewinner, die umgehend telefonisch benachrichtigt wurden. Die Gewinner im Überblick:

Jürgen Lammering , Schüttorf: 3000 Euro

, Schüttorf: 3000 Euro Heinz van Slooten , Nordhorn: 1000 Euro

, Nordhorn: 1000 Euro Martin Nüße , Wietmarschen: 500 Euro

, Wietmarschen: 500 Euro Brunhilde Brummer, Emlichheim: 500 Euro.

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Vier glückliche Gewinner zieht GN-Redakteurin Laura Fühner. Sie haben an der GN-Weihnachtsgeldaktion teilgenommen.

Hauptgewinner Jürgen Lammering war völlig überrascht, als er von dem Gewinn erfuhr. „Das hat meine Frau gemacht“, sagte er erstaunt, als die GN ihn unmittelbar nach der Auslosung anriefen, und reichte den Hörer direkt weiter. „Wie bitte? Ehrlich?“, wollte seine Frau die Nachricht zunächst kaum glauben. „Ich freu‘ mich, ich freu‘ mich, ich freu‘ mich“! Das ist ja toll!“, jubelte sie schließlich. Sie habe zwar den Namen ihres Mannes eingetragen, weil das GN-Abonnement auf ihn laufe. „Aber ich habe immer schön fleißig die Coins ausgeschnitten und geklebt.“

Am Montagnachmittag waren alle Gewinner in das Verlagsgebäude der GN in Nordhorn eingeladen. Am Tag vor Heiligabend konnten sie hier bei Kaffee und Kuchen und einer kleinen Betriebsbesichtigung ihr unverhofftes Weihnachtsgeld persönlich in Empfang nehmen.