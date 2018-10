Empfehlung - GN-Umfrage: Grafschafter recht zufrieden mit Ärzteversorgung

Nordhorn Ärztemangel ist vor allem in ländlichen Regionen ein großes Thema – auch in der Grafschaft. Im Landkreis könnten in den nächsten fünf Jahren 34 von 74 Hausarztstellen wegfallen, weil es an Nachfolgern fehlt für Mediziner, die in den Ruhestand wechseln, warnt die Kassenärztliche Vereinigung. Die Patienten in der Grafschaft sehen die Situation gleichwohl bislang recht gelassen. Dieses Bild vermittelt zumindest eine Umfrage im Auftrag der GN.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gn-umfrage-grafschafter-recht-zufrieden-mit-aerzteversorgung-259199.html