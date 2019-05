GN starten Wahlspecial auf Instagram

Nordhorn Die GN greifen die Wahlen am 26. Mai auch auf dem sozialen Netzwerk Instagram auf. Dort erklären sie in kurzen Videoschnipseln die Bürgermeisterwahl in Nordhorn und Uelsen, die Landratswahl und die Europawahl. In den nächsten Wochen werden sich dort die jeweiligen Kandidaten kurz vorstellen. Außerdem wird erklärt, wie so eine Wahl abläuft.

Zu finden sind die Videosequenzen auf dem GN-Instagramaccount. Ziel ist es, jüngeren Grafschaftern oder gar Erstwählern die Wahlen zu erklären und sie zu ermuntern, selbst den Gang zur Wahlurne zu machen.