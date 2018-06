Empfehlung - GN starten ihre 14. Urlaubsfotoaktion

Nordhorn. In der kommenden Woche starten die Sommerferien, und viele Grafschafter beginnen schon jetzt, ihre Urlaubsutensilien zur Seite zu legen. Eine Kamera ist in den meisten Fällen dabei, sei es in Form eines Handys oder sogar in der großen Ausstattung mit Objektiven zum Wechseln. Womit die GN-Leser auch immer ihre Urlaubsfotos schießen, viele von ihnen werden sich hoffentlich auch in diesem Jahr an der Urlaubsfotoaktion „GN-Leser grüßen die Grafschaft“ beteiligen. Seit 13 Jahren ist diese Aktion sehr beliebt. Im vergangenen Sommer waren es erneut rund 600 Einsendungen, die die GN-Redaktion über GN-Online, per E-Mail oder sogar auf dem Postweg erreicht haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gn-starten-ihre-14-urlaubsfotoaktion-240097.html