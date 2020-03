GN-Kinderseite: Was macht ihr gegen Langeweile?

Nordhorn Das sind schon seltsame Zeiten, oder? Die Kitas und die Schulen sind geschlossen, die Spielplätze sind gesperrt – Kinder und Erwachsene sollen zu Hause bleiben, damit sie sich nicht selbst oder andere Leute mit dem Coronavirus anstecken. Das ist ja erst einmal auch vernünftig: Schließlich möchte man ja niemanden in Gefahr bringen. Doch was lässt sich mit all der Zeit anfangen, die jetzt in den eigenen vier Wänden verbracht wird?

Die einen schnappen sich vielleicht ein gutes Buch, andere schauen sich ihre Lieblingssendung im Fernsehen an oder spielen mit ihren Puppen und Autos. Einige werden sicherlich richtig einfallsreich, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt: Vielleicht schreiben sie spannende Geschichten oder malen tolle Bilder, basteln und werkeln?

Damit einem nicht die Decke auf den Kopf fällt, sind Kreativität und Ideenreichtum gefragt – und vielleicht mögt ihr eure Einfälle ja mit anderen teilen. Was euch selbst Spaß macht, gefällt sicher auch weiteren Kindern. Deshalb unsere Fragen: Womit beschäftigt ihr euch gerade am liebsten? Welche Möglichkeiten zum Zeitvertreib empfehlt ihr anderen Mädchen und Jungen? Habt ihr euch selbst etwas Lustiges ausgedacht?

Wenn ihr gute Tipps habt, schickt uns eine E-Mail mit euren Vorschlägen an redaktion@gn-online.de. Bitte gebt euren Vornamen, euer Alter und euren Wohnort an und schickt wenn möglich auch ein oder mehrere Fotos mit! Eure Ideen werden hier auf der Kinderseite veröffentlicht. Die Grafschafter Nachrichten freuen sich auf interessante Einsendungen – damit Langeweile erst gar keine Chance hat!