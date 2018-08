Empfehlung - GN-Kinderseite: Viele Ideen für Schutz bedrohter Tiere

Nordhorn Zu Beginn der Sommerferien hatten die GN-Kinderredaktion und der Tierpark Nordhorn dazu aufgerufen, sich mit bedrohten Tierarten zu befassen. Anlass ist der Natur- und Artenschutztag, der am Sonntag, 9. September, im Familienzoo stattfindet. An mehreren Informationsständen geht es an diesem Tag um den Umgang mit der Natur. Viele Vereine befassen sich dabei mit den einheimischen Tieren und Pflanzen, aber auch exotische Tiere stehen im Rampenlicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gn-kinderseite-viele-ideen-fuer-schutz-bedrohter-tiere-247177.html