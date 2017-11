GN-Kinderseite: Mit dem Nikolaus-Boot zum Knobeln

ab Nordhorn. Der Nikolaus besucht am Dienstag, 5. Dezember, den Knobelabend in Nordhorn. Er wird mit einem Boot vom Tierpark in die Innenstadt fahren. Dort wird er gegen 17 Uhr erwartet. In zwei Booten, die den Nikolaus begleiten, ist Platz für 25 Kinder mit je einer erwachsenen Begleitperson.

Ihr wollt gerne mitfahren? Kein Problem: Der Tierpark und die GN-Kinderredaktion rufen euch zur Teilnahme an einem Wettbewerb auf. Malt euer schönstes Nikolaus- oder Adventsbild! Unter allen Einsendern wählen wir dann 25 Gewinner aus. Ganz wichtig: Ihr müsst am 5. Dezember von 14.30 bis 17 Uhr Zeit haben. Weil die Fahrt in der Innenstadt endet, aber im Tierpark beginnt, sollten eure Eltern den Transport regeln.

Bevor der Nikolaus am Nachmittag im Tierpark eintrifft, lädt eine Vorlesepatin der Stadtbibliothek ab 14.30 Uhr ins Sternenzimmer im früheren Restaurant Borggreve ein, das jetzt ein Teil des Tierparks ist. Dort erzählt sie eine Geschichte. Um 15 Uhr kommen der Nikolaus und die Engel. Für die Gewinnerkinder gibt es kleine Geschenke.

Und so geht’s:

Schickt eure Nikolaus- und Adventsbilder bis Donnerstag, 30. November, an:

Tierpark Nordhorn

Nikolaus-Malwettbewerb

Heseper Weg 140

48531 Nordhorn

Ganz wichtig: Name, Alter, Telefonnummer und Adresse nicht vergessen!