GN-Kinderseite: Ich freue mich auf die Schule, weil...

Für die Grafschafter ABC-Schützen hat am Montag der Schulalltag begonnen. Worauf freuen sie sich besonders? Das wollte die GN-Kinderredaktion in einer kleinen Umfrage in Erfahrung bringen. Soviel vorweg: Die Pausen spielen eine wichtige Rolle.