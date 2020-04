GN-Gutscheinplattform hilft Unternehmen

Viele Unternehmen in der Grafschaft Bentheim trifft die Corona-Krise hart: Einzelhändler, Dienstleister sowie Gastronomiebetriebe mussten schließen oder ihren Service massiv einschränken. Es fehlen Einnahmen, dennoch müssen Gehälter, Mieten und vieles mehr gezahlt werden. Um die betroffenen Unternehmen zu unterstützen, haben die Grafschafter Nachrichten die Gutscheinplattform „echt-grafschaft.de“ ins Leben gerufen.

Das Konzept ist einfach, aber effektiv: Unternehmen können sich auf der Seite www.echt-grafschaft.de kostenlos anmelden, Gutscheine verkaufen und so dringend benötigte Umsätze erzielen. Kunden, die ihre Stamm- und Lieblingsgeschäfte unterstützen möchten, können das sicher und bequem von zu Hause aus. Dazu besuchen sie ebenfalls die Website www.echt-grafschaft.de und erwerben Gutscheine, die sie zu einem späteren Zeitpunkt einlösen können.

Fragen und Antworten Was ist www.echt-grafschaft.de? Es handelt sich um ein digitales Gutscheinsystem zur Unterstützung der regionalen Geschäfte, Gastronomen und Dienstleister im gesamten Landkreis Grafschaft Bentheim. Das Portal ist ganz frisch und wächst täglich um neue Geschäfte. Kunden können sich dort jederzeit Gutscheine für die im Portal vertretenen Unternehmen kaufen. Was ist für die Konsumenten wichtig? Auf der Internetseite www.echt-grafschaft.de kann man sich für sein Lieblingsgeschäft entscheiden und einen Gutscheinwert zwischen 10 und 250 Euro auswählen. Bezahlt wird einfach und sicher per PayPal oder Kreditkarte. Im Anschluss lässt sich der Gutschein per Mail versenden oder ausdrucken. Der Gutschein kann dann jederzeit im Geschäft eingelöst werden und ist drei Jahre lang gültig. Wie erhält der Händler den Gutscheinwert? Der Erlös wird den Geschäften innerhalb von zwei bis drei Werktagen überwiesen. Dem Händler entstehen keine Kosten, lediglich die Gebühren des Dienstleisters für die Abwicklung der Zahlung werden in Abzug gebracht. Die Grafschafter Nachrichten verdienen damit kein Geld und sorgen gratis für eine aufmerksamkeitsstarke Kommunikation in den Titeln der GN-Mediengruppe. Wie können sich Händler beteiligen? Die Registrierung ist einfach und kostenfrei auf www.echt-grafschaft.de möglich. Die Unternehmen erhalten so eine Online-Plattform, die sie vielleicht noch gar nicht haben. Information für interessierte Unternehmen auch per E-Mail: gn.media@gn-online.de

„In Zeiten wie diesen ist es wichtig, uns gegenseitig zu unterstützen und dabei auch die lokale Wirtschaft so gut es geht am Laufen zu halten“, erklärt GN-Verlagsleiter Matthias Richter. Ziel der Aktion sei es, die Handelsvielfalt in der Grafschaft zu erhalten: „Es wäre doch traurig, wenn viele Unternehmen in der Region nach der Corona-Krise nicht mehr da wären“, betont Richter.

Die GN haben sich zum Ziel gesetzt, dem nach Kräften entgegenzuwirken. Denn diese Krise hat auch eine positive Seite: Sie stärkt das Solidaritäts- und Gemeinschaftsgefühl. Jeder, der mitmacht, unterstützt mit seinem Gutschein genau das eine Geschäft, das ihm am Herzen liegt.

Die Gutscheine können jederzeit wieder eingelöst werden. Eile ist dabei nicht geboten, da sie drei Jahre lang gültig bleiben. Natürlich eignen sich die Gutscheine auch als Geschenk für Freunde und Bekannte, denen man eine Freude machen oder einfach nur Danke sagen möchte.