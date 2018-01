GN erscheinen am Valentinstag mit großem Hochzeitsplaner

gn Nordhorn. Am 14. Februar erscheint der GN-Hochzeitsplaner in den GN. Angehende Ehepaare und alle interessierten Leser erhalten darin sämtliche Informationen und Ratschläge zur Planung ihrer Traumhochzeit. Von der aktuellen Mode für Braut und Bräutigam über Trausprüche und Zitate bis zu Rechts- und Finanzfragen werden alle Aspekte der Vorbereitung abgedeckt.

Als Service für alle Brautleute sind die GN auf der Suche nach dem ganz besonderen Tipp von bereits vermählten Paaren, um ihren „großen Tag“ unvergesslich zu machen. Brautpaare sollen anderen helfen, damit ihr Hochzeitstag perfekt wird. Was hat den Hochzeitstag zu einem ganz besonderen gemacht? War es ein besonders schönes Plätzchen, an dem die Hochzeitsfotos gemacht wurden, ein romantisches Lied für den Ehrentanz oder ein Spiel, das sie heute noch zum Lachen bringt? Alle Verheirateten sind dazu aufgerufen, ihren Tipp mit einem Hochzeitsfoto einzuschicken. Die schönsten Tipps werden im GN-Hochzeitsplaner veröffentlicht. Unter allen Einsendungen verlosen wir eine Reise für zwei Personen.

Und so geht’s: Senden Sie Ihren Tipp zusammen mit Ihrem schönsten Hochzeitsfoto per E-Mail an produktmanagement@gn-online.de. Zusätzlich benötigen wir die Namen beider Ehepartner sowie das Datum Ihrer Trauung. Geben Sie zur Teilnahme an der Verlosung außerdem Ihre aktuelle Anschrift an. Einsendeschluss ist Montag, der 5. Februar.