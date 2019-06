GN-Bundesliga-Tippspiel: Michael Wachsmann gewinnt Uhr

Nordhorn Zuletzt musste das Los entscheiden: Michael Wachsmann aus Schüttorf hatte beim Bundesliga-Gewinnspiel der GN stolze 445 Punkte auf dem Ergebnistipp-Konto und die Wertung seit dem 17. Spieltag angeführt. Doch den Saisonsieg vor fast 800 Konkurrenten aus der Grafschaft musste er sich am Ende mit einem punktgleichen Mitbewerber teilen. Am Montag nahm der 56-jährige Schüttorfer deshalb den zweiten Preis entgegen, und das war ein aufregender Moment für ihn und seine Frau Hannelore (51). Aus den Händen von Nicole Böhlefeld erhielt er eine hochwertige Armbanduhr der Firma Longines, die Juwelier Hungeling in Nordhorn als Preis für hohen Fußballsachverstand ausgelobt hatte.

Michael Wachsmann, der den größten Teil seines Berufslebens bei der Schüttorfer Textilfirma Schümer verbracht hat, nimmt jedes Jahr am Bundesliga-Tippspiel der Grafschafter Nachrichten teil. Zu Hause drückt er dem FC 09 die Daumen, auf der großen Bühne schlägt sein Herz für Werder Bremen, und wenngleich die Elf von der Weser vorne dabei war, hätte sich Wachsmann doch gewünscht, dass es für die Champions-Liga reicht. Was ihm in der abgelaufenen Saison aufgefallen ist: „Viele Tore sind erst nach der 90. Minute gefallen, oft die entscheidenden.“

Dass er auf diese Spannungsmomente wegen der aktuellen Spielpause in der Bundesliga noch für eine Weile verzichten muss, geht ihm einigermaßen gegen den Strich: „Jetzt kommen die schlimmen Samstage, an denen bis August nichts los ist.“ Auch Hungeling-Mitarbeiterin Nicole Böhlefeld blickt schon voraus auf die nächste Fußballaktion der GN: „Das ist eine super Sache, die Spaß macht. Ich freue mich schon auf den nächsten Gewinner im kommenden Jahr“, sagte sie.

Mit der robusten Taucheruhr aus der Reihe „Hydro Conquest“ konnte sie Michale Wachsmann am Montag eines der Erfolgsmodelle aus der Kollektion des schweizerischen Traditionshauses ans Handgelenk legen. Der aus massivem Edelstahl gefertigte Zeitmesser verfügt über ein dunkelblaues Zifferblatt unter einem schützenden Saphirglas und bringt gut 200 Gramm auf die Waage. Im Innern tickt ein mechanisches Automatikwerk des Großserienherstellers ETA, das Longines noch einmal verfeinert hat und für eine sehr gute Ganggenauigkeit bekannt ist. Die sportliche Uhr hält einem Wasserdruck stand, wie er in 300 Meter Tiefe herrscht und kostet 1390 Euro.

Die „Compagnie des Montres Logines“ gilt als älteste eingetragene Uhrenmarke der Welt und ist seit 1832 in Saint-Imier ansässig. Das geschützte Logo der Marke ist die geflügelte Sanduhr.

Am Freitag wird in der Autozentrale Krüp in Nordhorn der 1. Preis an den Sieger des Tippspiels vergeben. Der Gewinner darf ein Jahr lang gratis einen VW eGolf fahren. gd