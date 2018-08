Empfehlung - Gildehauser Wehr löscht brennenden Komposthaufen

Gildehaus/Schüttorf Ein großer Komposthaufen geriet am Montagmorgen in Gildehaus in Brand. Um 5.38 Uhr wurde die Gildehauser Feuerwehr alarmiert und rückte zum Gartenabfallsammelplatz an der Fahlstiege aus. Nach dem Löschen musste der Komposthaufen auseinandergefahren werden, um Glutnester ebenfalls zu löschen. Dabei unterstützte die Firma die Feuerwehr mit schwerem Gerät.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gildehauser-wehr-loescht-brennenden-komposthaufen-245559.html