Empfehlung - Gildehauser Kanzel seit 400 Jahren im Dienste des Herrn

Gildehaus. 1617 – die Zahl steht eingraviert unter dem Engelskopf an der Kanzel der reformierten Kirche in Gildehaus. In diesem Jahr wurde der Predigtstuhl aus Sandstein gefertigt. Und zwar genau am 15. Dezember, also heute vor exakt 400 Jahren. Daran erinnert der Gildehauser Heimatforscher Wilhelm Hoon im Gespräch mit den GN, der sich bereits seit einem Jahr intensiv mit der Kanzel beschäftigt hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gildehauser-kanzel-seit-400-jahren-im-dienste-des-herrn-218252.html