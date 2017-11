Empfehlung - Gildehauser Firma soll mit Billig-Fleisch betrogen haben

dpa/hiGildehaus/Osnabrück. Nach einem intensiven Ermittlungsverfahren hat am Landgericht in Osnabrück das Verfahren gegen zwei ehemalige Mitarbeiter einer Geflügelfleischfirma in Gildehaus begonnen. Der frühere Geschäftsführer und ein ehemaliger Betriebsleiter sollen im Jahr 2012 minderwertiges Fleisch als höherwertiges ausgezeichnet haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gildehauser-firma-soll-mit-billig-fleisch-betrogen-haben-214593.html