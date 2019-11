Empfehlung - Gieseke: Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung ausbauen

Nordhorn Gieseke ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für öffentliche Gesundheit. Gieseke betonte: „Bei der Frage der Gesundheitsversorgung müssen wir über Pilotprojekte hinausgehen. Hier in der Grenzregion wissen wir doch um die Stärken auf beiden Seiten der Grenze.“ Gieseke bot an, die Herausforderungen in der Europäischen Kommission anzusprechen. Für Anfang des nächsten Jahres verabredete er mit den Verantwortlichen der Gesundheitsregion Euregio ein Gespräch in Brüssel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gieseke-grenzueberschreitende-gesundheitsversorgung-ausbauen-330339.html