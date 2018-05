Empfehlung - Gewitter liefert spektakuläres Schauspiel am Himmel

Nordhorn. Das starke Gewitter, das in der Nacht zu Montag über der Grafschaft tobte, hat bei vielen für eine schlaflose Nacht gesorgt. Etliche Blitze zuckten zeitgleich am Himmel und leuchten die Region immer wieder für Sekunden taghell aus. Besonders lang und heftig schien das Gewitter zwischen Nordhorn, Lage und Neuenhaus. Hier bildete sich nach Ansicht von Experten eine rotierende Zelle, die auch die Gefahr von Tornados hervorbringen kann. Trotz des intensiven Gewitters mit dem einhergehenden Starkregen ist die Grafschaft vor größeren Schäden verschont geblieben. Nach Angaben eines Landkreisprechers gingen bei der Leitstelle in Nordhorn keine Notrufe aufgrund des Wetters ein. Für kurze Zeit ist in der Nacht in Wilsum der Strom ausgefallen, möglicherweise ist dies eine Folge einer Überspannung nach einem Blitzeinschlag. In Haren im Emsland und in Enschede mussten die Feuerwehren hingegen zu Wohnhausbränden ausrücken. Nach Blitzeinschlägen brannte es im Dachbereich der Häuser. Verletzt wurde bei dem Unwetter in der Region nach ersten Erkenntnissen niemand. Bei einigen Grafschaftern sorgte das nächtliche Naturschauspiel für große Begeisterung. Viele posteten in den sozialen Netzwerken spektakuläre Fotos und Videos des Gewitters.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gewitter-liefert-spektakulaeres-schauspiel-am-himmel-234392.html