Empfehlung - Gewinner des GN-Blende-Wettbewerbs 2017 stehen fest

Nordhorn. 81 Fotos haben es in die Vorauswahl geschafft. Nun muss die Jury Kriterien anlegen, um den Kreis der Kandidaten für den Blende-Sieg 2017 einzuschränken. Irene Schmidt, stellvertretende Chefredakteurin der GN, Tierparkfotograf Franz Frieling und Thomas Niemeyer, Leiter der Städtischen Galerie, haben zwar jeweils unterschiedliche Schwerpunkte, aber technische Perfektion und Brillanz, Bildgestaltung und speziell auch die Umsetzung des Themas „Tierische Begegnungen“ sind die ausschlaggebenden Kriterien. So scheiden einige Bilder aus, die gut fotografiert sind, die aber keine Begegnung zeigen. Jeder Juror hat eigene Favoriten, die er weit vorn platzieren will. Schnell werden Vergleiche angestellt. Entscheidungen müssen her, auch wenn es nicht immer leicht fällt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gewinner-des-gn-blende-wettbewerbs-2017-stehen-fest-213552.html