Empfehlung - Gewalt gegen Polizisten nimmt in der Grafschaft zu

Nordhorn „Lasst mich, ihr Affen! Ich brauch’ keine Hilfe“, schimpft der junge Mann, der es sich an einem frühen Sonntagmorgen im Januar dieses Jahres in der Eingangshalle eines Nordhorner Hotels gemütlich gemacht hat. Eine Mitarbeiterin hat die Polizei gerufen. Der ungebetene Gast soll das Haus verlassen. Lydia Balder und ihr Kollege, die gerade ihre Schicht im Einsatz- und Streifendienst begonnen haben, wecken den jungen Mann, der eine durchzechte Nacht in der Ochsenstraße hinter sich und das heimische Bett nicht mehr gefunden hat. Er faucht, torkelt dann aber nach draußen – und pinkelt erst einmal an die Hotelmauer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gewalt-gegen-polizisten-nimmt-in-der-grafschaft-zu-247202.html