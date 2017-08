Gewalt an Frauen: „Ohne Geld bist du ausgeliefert“

Über Gewalt an Frauen darf in heutiger Zeit wenigstens gesprochen werden. Doch häufig bleiben die Opfer dem Täter, oft dem eigenen Partner, ausgeliefert. Vor allem, wenn sie keine finanzielle Unterstützung finden. Eine Betroffene spricht in den GN.