Gesucht: Der beste Fußball-Tipper der Grafschaft

Nordhorn Wie in den vergangenen Jahren gibt es für die besten Tipper wieder viele attraktive Preise zu gewinnen. Hauptpreis ist ein VW-Beetle-Cabrio oder ein VW-E-Golf inklusive Vollkaskoversicherung und Steuern für ein Jahr. Zur Verfügung gestellt wird das Fahrzeug von der Grafschafter Autozentrale Krüp. Welches Auto der Hauptpreis wird, kann sich der beste Tipper der Saison diesmal selbst aussuchen.

Hier geht‘s zum Tippspiel!

Zweiter Preis am Ende der Spielzeit ist eine Armbanduhr der Marke Heuer im Wert von 1250 Euro, gesponsert von Juwelier Hungeling. Dritter bis elfter Preis ist jeweils ein Intersport-Einkaufsgutschein der Firma Kröse im Wert von jeweils 100 Euro. Der beste Tipper der Hinrunde kann sich auf den Besuch der Bundesligapartie Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen inklusive Busreise und Übernachtung in einem Hotel in Düsseldorf freuen, gesponsert von Eurostar. Und der Top-Tipper des aktuellen Spieltages gewinnt jeweils einen Fußball, zur Verfügung gestellt ebenfalls von Intersport Kröse.