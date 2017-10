Gerd Will ruft Gemeinden zur Teilnahme an Modellprojekt auf

gn Nordhorn. Städte und Gemeinden sind vom niedersächsischen Verkehrsministerium über den Start des Interessenbekundungsverfahrens für das „Modellprojekt Tempo 30“ informiert worden. Die Kommunen können sich bis Ende Januar 2018 bewerben. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Gerd Will, erklärt: „Mit dem ‚Modellprojekt Tempo 30‘ untersuchen wir erstmals fundiert und verlässlich, welche Effekte Tempo-30-Strecken tatsächlich auf den Verkehrslärm, die Luftreinhaltung und den Verkehrsfluss haben. Daneben sollen auch die Akzeptanz sowie Auswirkungen auf den Fuß- und Radverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr untersucht werden.“

Der Modellversuch wird in Kommunen unterschiedlicher Größe durchgeführt. Eine flächendeckende Anordnung von Tempo 30 oder eine generelle Absenkung der innerörtlichen Richtgeschwindigkeit stehen dabei nicht im Fokus.“

Projekt soll drei Jahre dauern

Für das Modellprojekt werden Streckenabschnitte sowohl aus Großstädten und Großstadtregionen, aus Mittel- und Kleinstädten sowie aus kleineren Orten mit typischen Ortsdurchfahrten gesucht, die an dem dreijährigen Modellprojekt teilnehmen möchten. Pro vorgegebener Größenkategorie sollen jeweils mindestens zwei Streckenabschnitte untersucht werden.

Voraussetzung für eine Teilnahme ist, dass an den Strecken Belastungen vorliegen, die durch eine Reduzierung der Geschwindigkeit beeinflusst werden könnten. In Betracht kommen beispielsweise hohe Konzentrationen von Luftschadstoffen oder starker Verkehrslärm. Eine aktive Mitarbeit der Kommunen wird erwartet. Grundlage für das „Modellprojekt Tempo 30“ ist ein Landtagsbeschluss vom 18. August 2016. Voraussichtlicher Projektstart ist Herbst 2018. Die Untersuchung wird von einem unabhängigen Gutachterbüro durchgeführt; das Ausschreibungsverfahren wird jetzt ebenfalls gestartet.

Auswahl trifft Gutachterbüro

Nach Bewerbungsschluss wird der Runde Tisch „Modellprojekt Tempo 30“ eine Vorauswahl der teilnehmenden Kommunen vornehmen. Die endgültige Entscheidung trifft das Gutachterbüro. Maßgeblich für die endgültige Auswahl wird die Frage sein, an welchen Strecken der größte übertragbare Erkenntnisgewinn im Sinne des Untersuchungsgegenstandes zu erwarten ist.

„Über eine Bewerbung sollten sich die Grafschafter Kommunen an dem Verkehrsversuch beteiligen, um auch unsere Region in die weiteren Erkenntnisse einfließen zu lassen“, so Gerd Will. „Gleichzeitig gewinnen wir weitere Erkenntnisse, an welchen besonderen Streckenabschnitten, auch an Hauptverkehrsstraßen, besondere Rücksicht auf Schüler, ältere Mitbürger und und besondere Einrichtungen wie Schulen, Kitas und Krankenhäuser, über den jetzigen Rahmen hinaus, vonnöten ist“, so Will abschließend.

Die Projektverantwortung liegt beim niedersächsischen Verkehrsministerium.