Gerd Will als SPD-Vize im Bezirk bestätigt

gn Nordhorn. „Gerd Will ist erneut einflussreich in einem starken Bezirk“, erklärte die Grafschafter SPD-Kreisvorsitzende Silvia Pünt-Kohoff nach der Wahl. Johanne Modder (Leer), im Landtag Fraktionssprecherin und mit 97 Prozent als Bezirksvorsitzende bestätigt, dankte unter dem Applaus der Delegierten Gerd Will, der in den vergangenen viereinhalb Jahren als wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag ein Leistungsträger gewesen sei.

Ministerpräsident Stephan Weil warb als Gastredner um das Vertrauen der SPD-Basis für die Verhandlungen zur Regierungsbildung nach der Wahl. Unter dem Applaus der Delegierten stellte er seine pragmatische Haltung vor, ohne sich auf Koalitionspartner festzulegen: „Das sozialdemokratische Wahlprogramm muss umgesetzt werden. Nur in der Regierungsverantwortung lassen sich Ziele wie Abschaffung der Kita-Gebühren und Stärkung der Fläche auch umsetzen“, so der Ministerpräsident. Mit einem Augenzwinkern überreichte Hanne Modder „dem biertrinkenden Juristen“ einen Bierkrug auf die „weitere langandauernde Zusammenarbeit“ des Bezirks mit dem Ministerpräsidenten.

Bei den Antragsdiskussionen brachte Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder (SPD Schüttorf) sich erfolgreich für einen Antrag zur Schaffung von mehr Medizinstudienplätzen ein. Der Antrag wurde entsprechend an die Landtagsfraktion überwiesen.

Die SPD Weser-Ems besetzt im Landtag zurzeit mit Wirtschaftsminister Olaf Lies (Sande/Friesland) und Innenminister Boris Pistorius (Osnabrück) zwei Spitzenressorts. Beide gelten als gesetzt für künftige Ministerposten in der kommenden Legislatur. Pünt-Kohoff verweist dazu auf deren erfolgreiche Arbeit, gestärkt durch persönliche hervorragende Wahlergebnisse. In der Landtagsfraktion besetzt der Bezirk mit Hanne Modder den Fraktionsvorsitz, mit Wiard Siebels (Aurich) den parlamentarischen Geschäftsführer.