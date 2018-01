Empfehlung - Geplante Nord-Süd-Stromtrasse führt durch die Grafschaft

Haren. Eine der „Hauptschlagadern“ der Energiewende soll bis 2025 durchs westliche Niedersachsen bis ins Ruhrgebiet führen. Der bevorzugte Korridor für die Stromverbindung A-Nord quere die Ems in der Nähe des Dollarts und solle über Nordhorn und die Grafschaft Bentheim nach Nordrhein-Westfalen gehen, hieß es am Donnerstag vom Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Der Vorzugskorridor führt durch Wietmarschen, an Nordhorn entlang und durch Gildehaus. Die Gleichstromverbindung unterquere den Rhein bei Rees am Niederrhein, sagte Projektleiter Klaus Wewering bei einem Pressetermin in Wesel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/geplante-nord-sued-stromtrasse-fuehrt-durch-die-grafschaft-221390.html