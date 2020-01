Empfehlung - Generalsekretär Ziemiak beim CDU-Jahresauftakt in Nordhorn

Nordhorn Es ist heute nicht mehr so einfach, mit einer politischen Veranstaltung große Säle zu füllen, weiß CDU-Kreisvorsitzender Reinhold Hilbers. Da müsse man schon „Zugpferde“ haben. Generalsekretär Paul Ziemiak war offenbar so ein „Zugpferd“. So lauschte eine große und bunt gemischte Zuhörerschar den Ausführungen des 34-jährigen Bundestagsabgeordneten aus Iserlohn, der seit 2018 als Generalsekretär der CDU „für alles zuständig ist“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/generalsekretaer-ziemiak-beim-cdu-jahresauftakt-in-nordhorn-338463.html