Geldfälscher zu Freiheitsstrafen verurteilt

gn Osnabrück. In dem Strafverfahren unter anderem wegen Geldfälschung wurde ein 24-jähriger Angeklagter aus Lingen am Dienstag durch die 15. große Strafkammer des Landgerichts Osnabrück zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt. Gegen einen weiteren, ebenfalls 24-jährigen Angeklagten aus Lingen verhängte die Kammer eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Das teilte das Landgericht nach der Urteilsverkündung mit.

Nach umfangreicher seit April andauernder Beweisaufnahme ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Angeklagten der gewerbs- und bandenmäßigen Geldfälschung in zwei Fällen schuldig gemacht haben. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten arbeitsteilig mit einem dritten unbekannten Täter zusammen arbeiteten. Seit August 2015 haben die Angeklagten Falschgeld in Form von 50-Euro-Scheinen produziert. Insgesamt seien mindestens rund 7700 Falsifikate hergestellt worden. Die Herstellung des Falschgeldes sei zunächst in der Wohnung eines Angeklagten in Lingen erfolgt, im weiteren Verlauf sei das Falschgeld in einer zu diesem Zweck angemieteten Scheune in Samern produziert worden.

Versand des Falschgeldes per Post

Zur Überzeugung der Kammer haben die Angeklagten rund 7200 Euro Falschgeld über das Internet gewinnbringend verkauft; etwa 500 Falsifikate konnten sichergestellt werden. Die Internetbestellungen seien von dem unbekannten dritten Täter über dessen Internetseite abgewickelt worden. Dieser habe die Bestelldaten in Form von Orderlisten an die Angeklagten weitergeleitet. Die Angeklagten hätten dann die bestellten Falsifikate in Form von Briefsendungen verschickt. Die Bezahlung sei in Form der digitalen Währung Bitcoin erfolgt. An dem Erlös seien die Angeklagten jeweils zu einem Drittel beteiligt gewesen.

„Der zu einer höheren Gesamtfreiheitsstrafe verurteilte Angeklagte wurde neben der Geldfälschung wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt“, erklärt eine Gerichtssprecherin. Zur Überzeugung der Kammer betrieb dieser eine Indoor-Marihuana-Plantage mit 172 Hanfpflanzen im Obergeschoss der angemieteten Scheune in Samern. Die Plantage sei mit einem professionellen Beleuchtungs-, Bewässerungs- und Belüftungssystem betrieben worden. Der Angeklagte habe beabsichtigt, die dort hergestellten Drogen über das Internet – genauer über das Darknet – gewinnbringend zu verkaufen.

Das verkündete Urteil ist noch nicht rechtskräftig.