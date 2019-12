Vorläufige Endstation in der Niedergrafschaft ist für die „Regiopa“-Triebwagen derzeit der Bahnhof Neuenhaus. Die BE hofft aber, dass sie ab Ende 2024 bis nach Coevorden weiterfahren können. Und von dort könnte es in nicht allzu ferner Zukunft sogar eine Verbindung bis nach Groningen geben. Foto: Müller