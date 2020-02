Tausende Grafschafter bildeten im Februar 2015 rund um den Nordhorner Vechtesee eine Lichterkette für Toleranz und gegen Fremdenhass. Anlass war damals die umstrittene Öffnung der Grenzen für die vielen Flüchtlinge vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Fünf Jahre später bildet sich nach Mitteilung der Initiatoren nun aus Protest gegen den geplanten AfD-Landesparteitag in der Kreisstadt mit dem Aktionsbündnis „Flagge zeigen für Toleranz“ das „breiteste zivilgesellschaftliche Bündnis, das es je in der Grafschaft gegeben hat“. GN-Archivfoto: Konjer