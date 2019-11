Empfehlung - Gebühren für Abfall bleiben stabil

Nordhorn Politiker aller Fraktionen begrüßten die Gebührenstabilität. Silvia Pünt-Kohoff (SPD) kündigte jedoch die Enthaltung ihrer Fraktion an, die sich eine Berücksichtigung „kleiner Tonnen“ in der Gebührensatzung sowie die kostenlose Abgabemöglichkeit von kleinen Mengen Bauschutt auf den Grünabfallsammelplätzen wünscht. Auch die Grünen enthielten sich, während Reinhard ten Brink für die Initiative Pro Grafschaft erneut die Verteilung der Gebühren kritisierte, weil „die Grundgebühren ungerecht auf die Tonne und nicht auf die Haushalte verteilt sind.“ Weitergehende Anträge konnten in der laufenden Kreistagssitzung nicht berücksichtigt werden. Die Diskussion wird fortgesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gebuehren-fuer-abfall-bleiben-stabil-330623.html