/ Lesedauer: ca. 1min Frage der Woche Geben Sie Ihre Stimme im Bürgerentscheid zur Eissporthalle ab?

Am Sonntag, 7. Mai, stimmen die Grafschafter in einem zweiten Bürgerentscheid über die Zukunft der sanierungsbedürftigen Eissporthalle in Nordhorn ab. Anders als im ersten Bürgeentscheid im März 2021 geht es nicht um die Sanierung, sondern den Neubau des aus Sicherheitsgründen gesperrten 1970er-Jahre Baus. >>> Lesen Sie auch: Das müssen Sie zum Bürgerentscheid zur Eissporthalle wissen