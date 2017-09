Empfehlung - Gaukler, Komödianten und Artisten erobern die Innenstadt

Nordhorn. Wer am Wochenende durch die Nordhorner Innenstadt flanierte, konnte sich von einer Menschentraube zur nächsten hangeln; Jubel und Applaus schallte fast pausenlos aus allen Himmelsrichtungen durch die Straßen der City: Mit dem Internationalen Straßenkulturfest „Nordhorn staunt und lacht“ lockten das städtische Kulturreferat und Festivalleiter Heinz Siemering wieder einmal Tausende Besucher in das Zentrum der Wasserstadt. Zum nunmehr 27. Mal haben Komödianten und Akrobaten aus aller Herren Länder den Stadtkern in eine Freiluftbühne verzaubert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gaukler-komoedianten-und-artisten-erobern-die-innenstadt-206178.html