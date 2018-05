Gartenpforten in der Grafschaft werden geöffnet

Nordhorn. Einmal einen Blick in den Garten der Nachbarn werfen, das ist ab dem heutigen Sonnabend, 19. Mai, im Zuge des Projektes „Offene Gartenpforte“ wieder möglich. Insgesamt 17 Gartenfreunde aus der Grafschaft sowie aus Lingen-Biene und Geeste öffnen ihre Pforten für Jedermann und zeigen ihre selbstgeschaffenen Oasen. „Zu erkennen sind die Teilnehmer an den Sonnenblumenschildern“, berichtet Rabea Siebertz aus dem Organisationsteam.

Die Besucher erwartet hinter den Pforten eine große Vielfalt. Während in Ohne das große Thema „Feinschmeckergarten“ lautet und viele alte Obst- und Gemüsesorten präsentiert werden, steht in Nordhorn der Naturgarten im Fokus. An mehreren Sonnabenden bis 9. September öffnen die Gartenbesitzer für Besucher. Teilweise wird ein Eintritt von bis zu 2,50 Euro erhoben. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der Gartenfreunde unter www.gartenfreunde-grafschaftbentheim.de. Die Gärten sind an den Öffnungstagen überwiegend von 12 bis 18 Uhr für Besucher offen.

17 Gärtenbesitzer in der Grafschaft Bentheim und im südlichen Emsland: