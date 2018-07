Empfehlung - Gartenlaubkäfer ist unbeliebter Gast

Nordhorn Auf manchen Rasenflächen tritt der Gartenlaubkäfer regelrecht in Scharen auf, um sich dann in Richtung von Stauden und Gehölzen zur Nahrungsaufnahme davonzumachen – zuvor werden die Weibchen aber noch auf dem Rasen begattet. Wirklich problematisch wird das Insekt erst, wenn die Engerlinge, also die Larven, im Boden schlüpfen. Der eigentliche Schaden entsteht durch den Wurzelfraß, der bis zum Winterbeginn anhält und dann im folgenden Frühjahr bis zur Verpuppung im Mai fortgesetzt wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/gartenlaubkaefer-ist-unbeliebter-gast-242655.html