Empfehlung - Fünf Kerzen aus der Grafschaft für „Ground Zero“

Füchtenfeld Der Tag hat die Welt verändert und die amerikanische Gesellschaft traumatisiert: Am 11. September 2001 ließen islamistische Terroristen zwei entführte Passagierflugzeuge in die „Twin Towers“ des New Yorker „World Trade Center“ stürzen. Beide Türme stürzten ein, rund 3000 Menschen kamen ums Leben. Offizielles erstes Opfer des Terroranschlags: der Priester Father Mychal Judge, Seelsorger der New Yorker Feuerwehr. Das Bild von seiner Bergung aus dem Trümmerstaub ging damals um die Welt. Bei Feuerwehrleuten in New York und in aller Welt wurde Mychal Judge zur Symbolfigur für die 400 Feuerwehrleute und Polizisten, die bei den Rettungsversuchen am „Ground Zero“ ums Leben kamen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fuenf-kerzen-aus-der-grafschaft-fuer-ground-zero-249514.html