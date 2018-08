Empfehlung - Früherer Landrat Nonno de Vries schreibt Buch

Nordhorn Es ist kein spannender historischer Roman, den man an einem Stück verschlingt. Es ist ein ganz dicker Happen Grafschafter Regionalgeschichte, aufgearbeitet und strukturiert wie ein Nachschlagewerk. Der frühere Landrat und SPD-Kreisvorsitzende Nonno de Vries hat ein Buch vorlegt, das die Geschichte der Sozialdemokratie in ihren Anfängen bis zum Jahr 1945 beleuchtet, immer eingeordnet in die „große“ Geschichte Deutschlands vom Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Werk, das für Interessierte nicht weniger spannend als ein Roman ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/frueherer-landrat-nonno-de-vries-schreibt-buch-247650.html