Empfehlung - Frost fordert Feuerwehren in der Grafschaft

Lage/Lohne/Emlichheim. Großalarm für die Feuerwehren Lage und Neuenhaus am Donnerstagnachmittag. Mit dem Stichwort „Brennt Strohlager – Feuer droht auf Wohnhaus überzugreifen“ sind die Feuerwehrleute in die Lager Neustadtstraße alarmiert worden. Ein Landwirt hatte nach Angaben der Feuerwehr versucht, eine eingefrorene Wasserleitung in einem Stallgebäude aufzutauen. Dabei geriet ein Teil des Strohs in Brand, das in dem Gebäude gelagert war. Den Eigentümern gelang es selbst, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester. Nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte abrücken, der entstandene Schaden ist gering.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/frost-fordert-feuerwehren-in-der-grafschaft-227560.html